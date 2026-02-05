Prefeitura de Adamantina formaliza adesão ao Programa Bairro Paulista do Governo do Estado

Com o objetivo de fazer parte do Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, representantes do poder público municipal de Adamantina, o prefeito José Carlos Martins Tiveron e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Carlos Alberto Gomes Barbosa, estiveram nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes com o governador do estado Tarcísio de Freitas na capital paulista.

O programa realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, tem como objetivo qualificar áreas urbanas e núcleos habitacionais a partir do conceito de bairros mais organizados, seguros e sustentáveis.

A intenção é atuar na melhoria de espaços públicos e da infraestrutura urbana, com foco na requalificação de áreas de convivência, mobilidade e segurança viária, especialmente em municípios do interior paulista, promovendo intervenções pontuais e planejadas nos bairros atendidos.

Os representantes da administração municipal de Adamantina formalizaram atos relacionados à adesão ao Programa Bairro Paulista, incluindo a assinatura do autorizo que viabiliza o início das obras aprovadas para o município.

As intervenções previstas para Adamantina serão realizadas no Parque do Caldeira, localizado no Conjunto Habitacional Jardim das Acácias, e compreendem a reforma do parque linear, com melhorias nas alamedas e nos percursos internos, além da implantação de faixas elevadas de pedestres e nova sinalização viária no entorno.

Também estão previstas intervenções viárias na Alameda Padre Nóbrega e na Avenida Deputado Cunha Bueno, com foco na segurança de pedestres e na organização do trânsito local.

A agenda institucional no Palácio dos Bandeirantes teve como finalidade assegurar o alinhamento do projeto de Adamantina ao programa estadual e garantir o avanço para a fase de execução das obras.

Por Caio Vazques / Comunicação Pref. Adamantina

