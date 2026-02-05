Presidente do Confea, Vinícius Marchese, participa de anúncio histórico de investimentos em habitação em SP

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinícius Marchese, participou do anúncio do novo pacote de investimentos habitacionais do Governo do Estado de São Paulo, realizado nesta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas anunciou um pacote de R$ 6,4 bilhões em investimentos habitacionais, que prevê a construção de 37 mil novas moradias em todas as regiões do estado, dentro das ações do Casa Paulista, considerado o maior programa habitacional da história de São Paulo.

Vinícius Marchese integrou o palco principal de autoridades e foi publicamente elogiado pelo governador Tarcísio de Freitas, que destacou a importância do apoio técnico do Sistema Confea/Crea na viabilização dos projetos habitacionais, reforçando o papel estratégico da Engenharia na execução de políticas públicas estruturantes.

Esse apoio do Sistema Confea/Crea ocorreu de forma especial por meio da parceria direta com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, liderada pelo secretário Marcelo Branco, fortalecendo o suporte técnico, o planejamento e a execução das ações habitacionais em todo o estado.

O evento contou ainda com a presença do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e do secretário estadual da Casa Civil, Roberto Carneiro, além de demais autoridades estaduais, representantes técnicos e lideranças institucionais.

O pacote reúne diferentes frentes de atuação, incluindo autorizações para início imediato de novas construções, obras em parceria com municípios, melhorias habitacionais e projetos urbanos integrados a eixos ferroviários. Entre as ações imediatas, o Governo do Estado autorizou R$ 1,9 bilhão para a construção de 10.050 novas moradias em 146 municípios, por meio da produção direta da CDHU e da modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA).

A produção da CDHU é voltada prioritariamente às famílias de menor renda, enquanto a modalidade CCA viabiliza o financiamento estadual de imóveis do setor privado, com facilidades como isenção de ITBI e custos de registro, além de condições facilitadas de pagamento inicial.





O investimento também contempla a construção de outras 23 mil moradias a longo prazo, além de convênios em modalidades como Casa Paulista – Preço Social e Casa Paulista – CCI Municípios, que ampliam o acesso à moradia para famílias com renda de até três salários mínimos, com subsídios que variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localidade.

Para Vinícius Marchese, a participação da Engenharia nesse processo reforça o compromisso técnico e social das profissões do Sistema Confea/Crea.

“O apoio institucional e técnico tem sido fundamental para o levantamento de demandas, planejamento urbano e garantia da qualidade e segurança das obras, contribuindo diretamente para a ampliação do acesso à moradia digna no estado. O anúncio reforça a importância da atuação conjunta entre Governo do Estado e entidades técnicas na construção de soluções estruturais para o desenvolvimento urbano, promovendo dignidade, segurança habitacional e melhoria da qualidade de vida para milhares de famílias paulistas”, destacou Marchese.

Por: Assessoria