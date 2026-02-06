MARMORARIA ALIANÇA amplia atendimento com serviços de vidraçaria

A Marmoraria Aliança segue inovando e agora, além da já reconhecida atuação em mármores e granitos, a empresa também passa a oferecer serviços completos de vidraçaria, proporcionando ainda mais praticidade e qualidade para seus clientes.

Especialista na aplicação de mármore e granito em residências, empresas, consultórios, clínicas e diversos outros segmentos, a Marmoraria Aliança executa projetos sob medida que valorizam ambientes e garantem sofisticação e durabilidade. Entre os serviços estão a produção e instalação de pias, soleiras, lavabos, túmulos e demais itens do setor, sempre com acabamento de alto padrão.

Com uma equipe de profissionais altamente capacitados, a empresa tem como compromisso transformar ideias em realidade, entregando soluções personalizadas que atendem às necessidades e expectativas de cada cliente.

Localizada na vicinal José Bocardi, nº 1.320, próximo ao aeroporto de Adamantina, a Marmoraria Aliança é comandada pelos adamantinenses Adriano e Victor, que reforçam o compromisso com qualidade, atendimento diferenciado e responsabilidade em cada projeto executado.

A empresa atende toda a região. Para orçamentos e mais informações, os contatos são: (18) 99619-2030 e (18) 99770-0264.

