Prefeitura de Adamantina realiza inauguração de vestiário e academia ao ar livre

A Prefeitura de Adamantina realiza na terça-feira (10), a inauguração do vestiário e, ainda, de academia ao ar livre. A Prefeitura de Adamantina realiza na terça-feira (10), a inauguração do vestiário e, ainda, de academia ao ar livre.



Para a execução da obra, o município recebeu o repasse de 238.750,00 mil reais do deputado federal Alexandre Leite por meio do programa de apoio e implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. Além disso, foi investido R$33.039,90 em recursos próprios.

Sobre o vestiário

Foram construídos dois vestiários, dois sanitários acessíveis e, ainda, uma cantina. O local mede 59,72 metros quadrados. A solenidade de inauguração acontecerá às 9h e a obra foi executada na Praça Carlos Nakadaira que fica situada na rua Minas Gerais, esquina com a Laurindo Simoncelli no Jardim Brasil.

Sobre a academia ao ar livre

A academia ao ar livre foi implantada na avenida Ipiranga esquina com a rua Goiânia, – quadra 23 – Vila Jamil de Lima. A cerimônia de inauguração será às 11h.

O local conta com multi exercitador com 6 funções, simulador de cavalgada triplo, alongador três alturas, prancha de movimentação lateral – surf duplo; cadeira de pressão de pernas triplo; simulador de remo individual; simulador de caminhada triplo, simulador esqui triplo, volante de rotação diagonal duplo, volante de rotação vertical duplo e, ainda, placa orientava.

Por: Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

.