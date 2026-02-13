Trenzinho da Folia e Feira da Mulher Empreendedora movimentam Adamantina no final de semana prolongado

O final de semana prolongado será movimentado no município, pois a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação que será realizada sexta (13), sábado (14) e domingo (15), para celebrar o carnaval, que é a maior festa popular brasileira. O final de semana prolongado será movimentado no município, pois a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação que será realizada sexta (13), sábado (14) e domingo (15), para celebrar o carnaval, que é a maior festa popular brasileira.

Abrindo a programação, o já tradicional trenzinho da folia vai percorrer na sexta (13) e no sábado (14) a partir das 19h30 ruas e avenidas onde estão localizados os bares e restaurantes tocando as marchinhas de carnaval colocando os frequentadores desses espaços para aproveitar a folia.