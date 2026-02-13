Assados aos finais de semana é com CASA SÃO JOSÉ

O Supermercado Casa São José de Adamantina é a opção certa para quem quer saborear um delicioso assado aos finais de semana.

Entre os principais assados oferecidos estão o suculento frango, costela, joelho de porco, linguiças e outros.

Também presente e sucesso de vendas na Casa São José, as porções diversas são uma boa pedida para dar folga para a patroa e tirá-la de perto do fogão.

Toda a preparação dos produtos oferecidos pela Casa São José, seguem um rigoroso padrão para que os pratos cheguem até a sua mesa com a qualidade e sabor que sua família merece.

Além dos assados e porções, o Casa São José oferece aos clientes produtos diversos, sorvetes, frios, carnes, bebidas e tudo o que precisam em um só lugar e sempre com promoções.

No comando de César e Oscar Bragato e da família Bragato, o Supermercado Casa São José coleciona uma bonita história de vários anos, atendendo e servindo as famílias de Adamantina.

Na avenida Rio Branco, centro de Adamantina. Ligue e faça sua encomenda: (18) 3522-5500.

.