Artista de Adamantina cria painel em homenagem ao piloto Lurrique Ferrari

O artista visual Marcos Vinícius, de Adamantina, concluiu nesta semana um painel em homenagem ao piloto de manobras radicais Lurrique Ferrari, que morreu em novembro do ano passado após sofrer um grave acidente durante apresentação no Parque Beto Carrero World, em Santa Catarina.

A obra foi pintada no muro da residência do artista, localizada no Jardim Primavera, mesmo bairro onde Lurrique viveu. O painel pode ser visto por quem passa pela Avenida Rio Branco, em frente à área da antiga Sanbra, espaço que marcou a trajetória do piloto e onde ele realizava treinamentos que o levaram a conquistar reconhecimento nacional e internacional.

Em entrevista ao Siga Mais, Marcos Vinícius destacou a relação de proximidade e admiração que mantinha com o piloto. Moradores da mesma região, os encontros eram frequentes, e a homenagem surgiu como forma de preservar a memória de um talento local. O trabalho começou no domingo (8) e foi concluído nos primeiros dias da semana, após cerca de 10 horas de execução. A técnica usada foi aerografia.

A pintura dedicada a Lurrique agora integra o cenário artístico do imóvel, que já abriga outro painel produzido pelo artista em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna.

Marcos Vinícius também é autor de uma intervenção artística realizada em 2022 na antiga passarela sobre a ferrovia, em Adamantina. A obra resgata a importância histórica do transporte ferroviário para o desenvolvimento do município e da região. O projeto foi considerado um dos mais desafiadores de sua trajetória, devido à execução em altura, com uso de andaimes e caminhão com braço elevatório.

Trajetória e legado

Nascido em Adamantina, Lurrique Ferrari construiu carreira no motociclismo acrobático, destacando-se em apresentações de stunt e wheeling, modalidades que envolvem manobras radicais e alto nível de precisão técnica.

Ele integrava o elenco do espetáculo “Hot Wheels Epic Show”, no Parque Beto Carrero World, em Penha (SC), onde trabalhava havia cerca de um ano. O acidente ocorreu em 23 de novembro do ano passado, durante uma apresentação ao público, quando o piloto não conseguiu completar uma manobra de salto entre rampas e sofreu uma colisão grave.

Lurrique foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde passou por atendimento médico e cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Sua morte gerou forte comoção entre familiares, amigos e admiradores, além de repercussão nacional.

O velório e sepultamento em Adamantina reuniram familiares, amigos e membros da comunidade, marcando a despedida de um piloto que transformou a paixão pelas motocicletas em profissão e espetáculo.

Por Siga Mais

