Prefeitura de Adamantina reforça no serviço de roçadas em diversos pontos do município

Neste período do ano, o crescimento da vegetação se intensifica devido às altas temperaturas, maior incidência solar e chuvas frequentes — fatores que favorecem o desenvolvimento acelerado do mato, especialmente em terrenos baldios, praças e demais áreas públicas.

Diante desse cenário, a Administração Municipal adotou medidas para ampliar e agilizar os trabalhos, garantindo a adequada manutenção dos espaços públicos.

Para atender à demanda elevada, foi necessária a contratação de empresa terceirizada, considerando que as equipes próprias não conseguem suprir, sozinhas, o volume de serviços neste período.

Soma-se a isso a redução drástica no número de reeducandos que tradicionalmente auxiliam nas roçadas por meio de convênio com a Penitenciária de Lucélia.

Os serviços seguem um cronograma técnico estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, visando assegurar mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a conservação da cidade e continuará adotando as medidas necessárias para manter Adamantina limpa, organizada e bem cuidada.

Caio Vasques / Comunicação Pref. Adamantina

.