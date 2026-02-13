Confira o que abre e fecha no Carnaval em Adamantina

Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na sexta-feira (13), às 17h30, e retomado na quarta-feira (18) de Cinzas, às 13h.
Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina
Coleta de lixo – Coleta de lixo ocorrerá normalmente no sábado (14), na segunda (16), na terça-feira (17) data em que é executada a coleta seletiva e, ainda, na quarta-feira (18).
Feiras – As feiras funcionam normalmente no domingo (15) e na quarta-feira (18) no pátio da Estação Recreio.
Poupatempo – o atendimento no Poupatempo está suspenso também na segunda (16) e terça-feira (17). Sendo retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h.
Já os serviços públicos municipais que atendem no mesmo local e que são Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) e Procon retomam os atendimento também na quarta-feira (18), mas a partir das 13h.
Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino estão suspensas até quarta-feira (18) e retornam na quinta-feira (19).
Programação de Carnaval – Na sexta-feira (13) e sábado (14), a partir das 19h30, o trenzinho percorrerá as ruas e avenidas dos bares e restaurantes da cidade com a Jazz Band Los Kandangos.
No domingo, (15), a partir das 16h será realizada no Parque dos Pioneiros uma feira da mulher empreendedora descentralizada e, ainda, apresentação com a Jazz Band Los Kandangos a partir das 17h30.