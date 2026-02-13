Curso de Técnicas em Esmaltação em Gel é oferecido de graça pelo Fundo Social de Adamantina

Quem se interessa em dominar as técnicas em Esmaltação em Gel e oferecer um serviço moderno e duradouro que é muito procurado pode se inscrever no Curso de Técnicas em Esmaltação em Gel. As aulas serão realizadas entre os dias 02 e 10 de março em Adamantina, das 18h às 22h no Fundo Social na Alameda Armando Sales de Oliveira, 51 no centro da cidade.

O Curso é de graça, não perca tempo, são 18 vagas, garanta a sua para aprender as técnicas e começar a atender aumentando a sua renda.

As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro.

A iniciativa é uma parceria do Sebrae, com a Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Adamantina.

Inscrições até 19/02: https://forms.office.com/r/ 22DQpxFukv