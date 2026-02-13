Melhoria na qualidade da alimentação na Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino em Adamantina

A Secretaria Municipal de Educação informa que a produção de pães realizada pela padaria vinculada ao Departamento de Merenda Escolar foi desativada no início do ano letivo de 2026, após avaliação técnica que apontou recorrentes inconsistências relacionadas à padronização, qualidade, aparência e aceitabilidade dos produtos, com irregularidades no peso e tamanho, variações na textura e no padrão visual, produto frequentemente abaixo do padrão de qualidade solicitado, baixa aceitação por parte dos alunos e elevado índice de sobras e desperdício nas unidades escolares. A Secretaria Municipal de Educação informa que a produção de pães realizada pela padaria vinculada ao Departamento de Merenda Escolar foi desativada no início do ano letivo de 2026, após avaliação técnica que apontou recorrentes inconsistências relacionadas à padronização, qualidade, aparência e aceitabilidade dos produtos, com irregularidades no peso e tamanho, variações na textura e no padrão visual, produto frequentemente abaixo do padrão de qualidade solicitado, baixa aceitação por parte dos alunos e elevado índice de sobras e desperdício nas unidades escolares.

Diante desse cenário, visando maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e melhoria efetiva da qualidade da alimentação escolar, optou-se pela contratação de empresa especializada por meio de regular processo licitatório para o fornecimento dos pães prontos para consumo.