Homem é preso acusado de importunar adolescente de 15 anos em Adamantina

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na noite de quinta-feira (12), na região central de Adamantina. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após solicitação inicial de desentendimento entre vizinhos.

Segundo o boletim policial, no endereço indicado havia várias pessoas reunidas, além de um carro e uma motocicleta caída ao solo. No local, uma adolescente de 15 anos e o pai relataram que o condutor da moto teria praticado ato de importunação contra a jovem nas proximidades de um barracão desativado.

O responsável pela vítima informou que, ao saber do fato, iniciou buscas e localizou a motocicleta na Alameda Fernão Dias.

De acordo com o registro, ao perceber a aproximação, o suspeito se assustou e caiu do veículo, sofrendo escoriações na perna esquerda. Questionado, ele negou a acusação.

Com apoio de outras viaturas, os policiais conduziram as partes e a motocicleta — uma Honda Twister amarela — ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência ao delegado de plantão, o homem permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. A moto foi apreendida. (Por: Redação)

