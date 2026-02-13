Procurado pela Justiça é preso em Adamantina

Um homem de 32 anos que era considerado procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (12), durante patrulhamento na Vila Jardim, em Adamantina.
De acordo com o registro policial, a equipe realizava policiamento ostensivo preventivo quando, de posse de informações sobre um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Adamantina, iniciou diligências para localizar o suspeito. O homem foi encontrado na Avenida das Rosas e abordado pelos policiais.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Em consulta aos sistemas judiciais, feita via Copom e Conselho Nacional de Justiça, foi confirmada a existência do mandado de prisão em aberto.
O procurado foi informado oficialmente sobre a ordem judicial.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência de captura de procurado. O homem permaneceu recolhido à carceragem e ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia e demais providências legais. (Por: Redação)