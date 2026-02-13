Justiça condena mulher a pagar R$ 8 mil após agredir agente de Zona Azul em Adamantina

A Justiça determinou que uma motorista deve pagar R$ 8 mil por ter agredido um agente do sistema de estacionamento rotativo (“zona azul”) no centro de Adamantina, em um episódio que ganhou repercussão após divulgação de imagens de segurança.

O caso aconteceu no meio do dia de 12 de setembro de 2025, quando a condutora estacionou seu veículo em uma vaga regulamentada na Praça Dom Henrique Gelain e se recusou a efetuar o pagamento da tarifa obrigatória de R$ 2, mesmo em uma vaga destinada a idosos.

Segundo testemunhas e gravações, ao ser abordada pelo agente, que estava realizando a fiscalização regular, a motorista teria reagido de forma agressiva, inclusive chamando os funcionários de “ladrões”.

Em um momento registrado pelas câmeras, a condutora bate um tapa no rosto do agente, fazendo com que o celular dele caísse ao chão.



O trabalhador, que atua no serviço de zona azul e integra o quadro de profissionais há cerca de uma década, não revidou e informou o episódio às autoridades. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e, posteriormente, levado à justiça.

Em sua decisão, o juiz entendeu que a conduta da motorista configurou agressão física e determinou que ela pagasse R$ 8 mil a título de indenização por danos morais e materiais ao agente agredido. A condenação leva em conta o impacto emocional e profissional sofrido pela vítima, além da necessidade de respeito ao trabalho de fiscais e servidores públicos.

O episódio reforça a importância do respeito às normas de trânsito e ao trabalho de profissionais que atuam na organização do estacionamento público, conforme previsto em lei.



