Carro é destruído por incêndio no centro de Adamantina

Um carro modelo Uno ficou totalmente destruído após pegar fogo na noite desta sexta-feira (13), na área central de Adamantina. A ocorrência contou com atendimento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que controlaram o incêndio.

Segundo relatos, por volta das 21h o veículo seguia pela Alameda dos Expedicionários e, ao acessar a Rua Joaquim Nabuco, o motorista notou sinais de fogo começando no automóvel. Ele saiu do carro imediatamente para evitar riscos.

As chamas se espalharam em poucos minutos e consumiram o veículo. Os bombeiros realizaram o combate e, na sequência, o procedimento de rescaldo para impedir que novos focos surgissem.

Ninguém se feriu. O registro aponta apenas danos materiais. O automóvel foi retirado do local cerca de uma hora depois, e a causa do incêndio ainda será investigada. (Por: Redação – Foto: Acácio Rocha / Siga Mais)



