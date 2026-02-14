Prefeitura contrata empresa para fornecimento de pães e promete melhorar qualidade da merenda escolar

A Prefeitura de Adamantina anunciou, nesta sexta-feira (13), a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de pães destinados à merenda escolar da rede municipal e estadual. A medida foi adotada após a desativação da padaria vinculada ao Departamento de Merenda Escolar, no início do ano letivo de 2026.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria Municipal de Educação, uma avaliação técnica identificou recorrentes inconsistências na produção própria, como irregularidades no peso e tamanho dos pães, variações na textura e no padrão visual, além de produtos frequentemente abaixo do padrão de qualidade solicitado. Também foram registrados baixa aceitabilidade por parte dos alunos e elevado índice de sobras e desperdício nas unidades escolares.