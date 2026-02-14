Prefeitura contrata empresa para fornecimento de pães e promete melhorar qualidade da merenda escolar

A Prefeitura de Adamantina anunciou, nesta sexta-feira (13), a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de pães destinados à merenda escolar da rede municipal e estadual. A medida foi adotada após a desativação da padaria vinculada ao Departamento de Merenda Escolar, no início do ano letivo de 2026.
De acordo com nota divulgada pela Secretaria Municipal de Educação, uma avaliação técnica identificou recorrentes inconsistências na produção própria, como irregularidades no peso e tamanho dos pães, variações na textura e no padrão visual, além de produtos frequentemente abaixo do padrão de qualidade solicitado. Também foram registrados baixa aceitabilidade por parte dos alunos e elevado índice de sobras e desperdício nas unidades escolares.
Diante desse cenário, a administração optou pela contratação de empresa especializada, por meio de regular processo licitatório, visando maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e melhoria efetiva da alimentação escolar.
Desde o retorno das aulas na rede municipal, em 26 de janeiro de 2026, e na rede estadual, a partir de 11 de fevereiro de 2026, os pães passaram a ser fornecidos pela empresa contratada. Segundo a Secretaria, os produtos são entregues embalados e prontos para consumo, apresentando padrão uniforme, melhor aparência e textura adequada.
A Prefeitura informa ainda que a mudança já resultou em excelente aceitação por parte dos alunos, redução significativa do desperdício e elogios das responsáveis pelas cozinhas das unidades escolares quanto à regularidade, padronização e qualidade dos produtos. (Reportagem: Impacto)