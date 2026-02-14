Carnaval em Adamantina com o trenzinho da folia animou a noite de sexta-feira

A primeira noite com o tradicional trenzinho da folia em Adamantina animou a sexta-feira dos adamantinenes. Por onde passou muita alegria, festa e descontração com a atração organizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. As tradicionais marchinhas de carnaval fizeram muita gente se mexer relembrando temas marcantes desta festa popular brasileira.

Neste sábado (dia 14) a partir das 19h30 tem mais trenzinho e animação pelas ruas e avenidas onde estão localizados os bares e restaurantes tocando as marchinhas e colocando os frequentadores desses espaços para aproveitar a folia.



Lembrando que neste domingo (15), será a vez do Parque dos Pioneiros que vai receber a Feira da Mulher Empreendedora Descentralizada a partir das 16h. As participantes irão expor e comercializar produtos nos segmentos de: artesanato, alimentação, acessórios, sublimação, artigos de papelaria criativa, velas e aromas, artes sacras, entre outros. Também terá a apresentação da Jazz Band Los Kandangos, participe.

POR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



