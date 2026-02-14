Prefeitura de Adamantina abre licitação para contratar empresa especializada para a construção de 40 casas populares no Jardim Adamantina

O processo licitatório (nº 2273/2026/concorrência eletrônica nº 02/2026) foi publicado por meio de Concorrência Eletrônica, Sistema Eletrônico, com o início do recebimento de propostas a partir deste sábado às 09h com o fim do recebimento no dia 27 de março de 2026 às 08h30min (Horário de Brasília). O início da sessão de disputa de preços será no dia 27 de março de 2026 às 09h00min (Horário de Brasília), o endereço eletrônico é o www.bllcompras.org.br, por menor preço global. As publicações nos órgãos oficiais já foram feitas.

A licitação é para a contratação de empresa especializada para a construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais unifamiliares de interesse social, com área de 53,86 m² cada, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), a serem edificadas na Rua José Bortoleto, trecho as entre as Ruas Dante Mantovani e Domingos Fratini, no Jardim Adamantina.

O investimento será de R$5.676.620,94 mais a contrapartida do município de 76.620,94 reais. O convênio foi assinado no dia 22 de dezembro de 2025 entre a Prefeitura de Adamantina e a Caixa Econômica Federal.

Escolha pelo Ministérios das Cidades

Em 2025, Adamantina foi enquadrada e selecionada pelo Ministério das Cidades, conforme processo seletivo instituído pela Portaria MCID nº 892/2025, que previu o enquadramento de 60.069 unidades habitacionais em todo o país.

Deste total, 30 mil unidades habitacionais foram contratadas pelo Governo Federal. O estado de São Paulo recebeu 3900 e Adamantina foi comtemplada com 40 moradias.

Por: Prefeitura de Adamantina



