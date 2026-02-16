Homem é preso após roubo e ataque a vítima dentro de supermercado em Adamantina

Um homem foi detido em flagrante na tarde de sábado (14), em Adamantina, depois de cometer um roubo em um supermercado e agredir um segurança ao tentar escapar do local.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi chamada para atender a ocorrência e, quando chegou ao estabelecimento, encontrou o suspeito imobilizado por dois homens, entre eles o profissional responsável pela segurança do mercado. Todos os envolvidos foram levados ao Plantão da Polícia Civil para o registro formal do caso.

Conforme o apurado, o indivíduo entrou no comércio, reuniu vários alimentos em uma cesta e tentou sair sem pagar. Ao ser interceptado pelo segurança, largou os produtos e atingiu o funcionário com um soco, correndo logo depois. Ele foi perseguido e contido até a chegada dos policiais. Após a apresentação da ocorrência, permaneceu preso e à disposição da Justiça. (Por: Redação)



