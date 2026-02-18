Trasformador de rede da Energisa explode e causa pânico e danos em residência e carro em Adamantina

Um transformador instalado em um poste explodiu na noite de segunda-feira (16) em Adamantina e provocou um princípio de incêndio que atingiu um carro estacionado na garagem de uma casa na Vila Jurema, área próxima à escola Durvalino Grion.

Com a explosão, óleo isolante em chamas foi lançado sobre o veículo e parte da estrutura do imóvel. Vizinhos ajudaram no primeiro controle do fogo até a chegada das equipes de emergência. Não houve registro de feridos.

A ocorrência também causou interrupção de energia no bairro. A concessionária Energisa substituiu o equipamento danificado e restabeleceu o fornecimento durante a madrugada. Técnicos e autoridades apuram as causas e os prejuízos. (Por: Redação – Foto: Siga Mais)



