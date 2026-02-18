Câmara cobra restauração de placas indicativas da cidade

Há anos existem reclamações de moradores e visitantes de Adamantina com relação ao estado precário da maioria das placas que indicam a direção de regiões da cidade, prédios públicos e, principalmente, os nomes das ruas e avenidas. Na Câmara, os pedidos de vereadores por restauração desses equipamentos de trânsito se sucedem ano após ano, mandato após mandato.

O assunto novamente foi tema de Indicação (nº 015/2026) na última sessão ordinária.

Além da restauração, já que a atual situação em que se encontram os “dizeres” impossibilitando a leitura, os vereadores sugerem a revitalização e colocação dos nomes das vias públicas em postes de energia elétrica, bem como a instalação de placas indicativas em locais que necessitam dessa informação.

De acordo com a justificativa dos autores, o objetivo é “facilitar a locomoção das pessoas pela cidade, principalmente para os profissionais que fazem entregas.”

A Indicação passou pelo plenário e foi encaminhada à Prefeitura para que o setor competente tome ciência e estude o atendimento da solicitação.

Por Folha Regional Adamantina

.