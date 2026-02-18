Novo Projeto de Atletismo é aberto a toda comunidade de Adamantina

A TV Folha Regional contou com uma presença internacional – que veio do outro lado do mundo, mais precisamente – no programa Entrevista da Semana transmitido ao vivo na manhã de segunda-feira (9): o professor de Educação Física e voluntário japonês Yudai Tanaka de 23 anos de idade, acompanhado da presidente da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina), Notiko Onishi Saito.

Durante conversa eles falaram sobre o Projeto de Atletismo do Centro Esportivo ‘Toshie e Takeshi Matsuda’ (campo da Acrea) que será desenvolvido pelos próximos dois anos.

“Essa é uma conquista de longo prazo, já que foi iniciado em 2022 e se passaram quase quatro anos até finalmente conseguirmos a vinda do professor Yudai para nos ajudar em Adamantina. Esse projeto que estamos iniciando é viabilizado graças à parceria com o Poder Público (Prefeitura e Câmara), Poder Judiciário e a FAI (Centro universitário de Adamantina). E. claro, graças também à ótima relação que a Colônia Japonesa de Adamantina criou com a JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão), responsável por trazer o nosso professor”, ressaltou Noriko.

Para se adaptar e socializar mais rápido no Brasil, antes de vir, o voluntário japonês fez 500 horas de aulas de Português e ficou um mês em São Paulo para aperfeiçoar o idioma.

“Decidi ser voluntário porque essa experiência teria um grande impacto na minha vida, além disso como o Brasil é um país muito distante do Japão e tem uma cultura muito diferente me ajudará a crescer pessoal e profissionalmente. E escolhi este país porque o povo brasileiro é muito animado”, disse Yudai.

As atividades do Projeto de Atletismo da Acrea começam na próxima semana, com treinamentos técnicos, formação de equipes e organização de eventos esportivos.

A entrevista completa está disponível no portal AdamantinaNET e na p´gina do Folha Regional no Facebook.

Por Folha Regional Adamantina

.