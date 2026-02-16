Obras na passarela do “pontilhão” da rua Joaquim Nabuco avançam

Os trabalhos para a conclusão da passarela lateral (lado esquerdo) sentido centro /bairro avançam e a expectativa é de que esta etapa do serviço possa ser concluída até a próxima sexta-feira. A Prefeitura de Adamantina, está na fase final da manutenção da estrutura metálica e execução do novo pavimento da passarela, o que deixará o local pronto para os pedestres com segurança e conforto.

A obra prevê a instalação de lajes protendidas em concreto armado sobre as duas passarelas metálicas existentes junto ao viaduto. A intervenção abrange área total de aproximadamente 306,68 m 2 – sendo 153,34 m 2 em cada passarela.

Diretor de Comunicação

Caio Vasques

