Feira da Mulher Empreendedora no Parque dos Pioneiros movimenta o domingo do adamantinense

Um domingo animado no Parque dos Pioneiros em Adamantina com a Feira da Mulher Empreendedora. Desde as 16h mais de 30 empreendedoras começaram a receber os moradores que aproveitaram o domingo para ver de perto o que as mulheres prepararam para o evento.

Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Adamantina por meio de uma parceria entre as secretarias de desenvolvimento econômico, Cultura e Turismo com o Fundo Social. É uma atividade importante para aumentar o alcance das ações fortalecendo o apoio às mulheres empreendedoras de Adamantina.

As participantes puderam expor e comercializar produtos nos segmentos de artesanato, alimentação, acessórios, sublimação, artigos

De papelaria criativa, velas e aromas, artes sacras, entre outros.

E ainda para animar a noite que esteve no Parque dos Pioneiros acompanhou a apresentação da Jazz Band Los Kandangos com muita música bacana e animada.

Diretor de Comunicação – Caio Vasques

