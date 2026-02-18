Duas ocorrências de violência doméstica, dano e ameaça contra mulheres são registradas em Adamantina

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de violência doméstica em um intervalo de poucas horas em Adamantina, entre a noite de segunda-feira (17) e a madrugada de terça-feira (18).

No primeiro caso, no Jardim Adamantina, uma mulher relatou ter sido agredida com tapas e ameaçada pelo companheiro, que também teria riscado todo o veículo dela com uma faca. O suspeito foi localizado em outro endereço, preso em flagrante e conduzido ao plantão policial. Houve perícia no carro danificado. Foi arbitrada fiança, que acabou sendo paga, e ele responderá ao processo em liberdade.

Horas depois, os policiais atenderam uma ocorrência envolvendo agressões, ameaças de morte e invasão de imóvel. Segundo o relato, o homem perseguiu a ex-companheira entre bairros e voltou a ameaçá-la na casa de familiares. Ele foi localizado, detido e permaneceu à disposição da Justiça após prisão em flagrante.

Os dois casos foram enquadrados na Lei Maria da Penha. (Por: Redação)

