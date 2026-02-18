Museu e Arquivo Histórico de Adamantina inicia nova etapa em 2026

O início de 2026 marca uma nova fase para o Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi”, localizado na Alameda Ihity Endo, nº 70, na Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros. Instalado em um prédio de significativo valor histórico — que anteriormente abrigou a Igreja Budista do município — o espaço foi repassado à Prefeitura pela Associação de Cultura e Recreação de Adamantina (ACREA), consolidando-se como um importante patrimônio cultural da cidade. O início de 2026 marca uma nova fase para o Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi”, localizado na Alameda Ihity Endo, nº 70, na Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros. Instalado em um prédio de significativo valor histórico — que anteriormente abrigou a Igreja Budista do município — o espaço foi repassado à Prefeitura pela Associação de Cultura e Recreação de Adamantina (ACREA), consolidando-se como um importante patrimônio cultural da cidade.

De acordo com a chefe do Museu, Gislaine Targa Simoncelli, esta nova etapa contempla um conjunto de ações estruturantes, entre elas a revitalização do espaço físico, a aquisição de materiais, o levantamento técnico e a elaboração do Plano Museológico. Além disso, será realizada a revisão completa do acervo para catalogação adequada, identificação histórica das peças e capacitação do corpo administrativo e técnico, garantindo a profissionalização da gestão e a preservação qualificada da memória local.

Todo o acervo do Museu é composto por doações da comunidade adamantinense, resultado do envolvimento e da generosidade de moradores que contribuíram ao longo dos anos. Destacam-se, nesse processo, nomes como João Benedito Passarinho, Marcos Rodolfo e Chiquinho Toffoli, entre outros munícipes que tiveram papel fundamental na formação e consolidação do patrimônio histórico do município.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais essa construção coletiva, a equipe responsável pelo espaço tem promovido reuniões abertas para ouvir a comunidade. A proposta é ampliar a participação popular, permitindo que moradores contribuam com ideias, sugestões e ações para o desenvolvimento do Museu.

Nesse contexto, a direção solicita que os munícipes que possuam em suas residências trajes antigos, peças históricas, equipamentos, ferramentas ou outros objetos anteriores ao ano de 1960 entrem em contato pelo telefone (18) 99146-9012, por ligação ou mensagem de texto, para avaliação e possível doação.

Sobre o Museu

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e aberta ao público, dedicada à pesquisa, coleta, conservação, interpretação e exposição do patrimônio material e imaterial. A serviço da sociedade, atua nas áreas de educação, estudo e entretenimento, promovendo diversidade, sustentabilidade e valorização cultural.

O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” possui identidade voltada ao pioneirismo e à fundação do município, preservando registros e objetos relacionados a fatos marcantes da história local, como a inauguração da Estação Ferroviária em 20 de abril de 1950.

O espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Entidades públicas e privadas, bem como escolas municipais, estaduais e particulares, podem agendar visitas pelo telefone (18) 99146-9012.