Mulher morre após batida frontal entre carros

Uma mulher morreu após uma batida frontal entre dois carros na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) na manhã de quarta-feira (18), em Olímpia (SP).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava em um carro com outro ocupante. A identidade dela é desconhecida. Ela morreu no local. No outro veículo, estava apenas o motorista.
As outras duas vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olímpia. O estado de saúde delas não foi divulgado.
As causas da batida ainda serão apuradas.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal