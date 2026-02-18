Close Menu
Mulher morre após batida frontal entre carros

Uma mulher morreu após uma batida frontal entre dois carros na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) na manhã de quarta-feira (18), em Olímpia (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava em um carro com outro ocupante. A identidade dela é desconhecida. Ela morreu no local. No outro veículo, estava apenas o motorista.

As outras duas vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olímpia. O estado de saúde delas não foi divulgado.

As causas da batida ainda serão apuradas.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal

