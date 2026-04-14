Etecs representam Adamantina com destaque no JEESP

As escolas técnicas Etec Engenheiro Herval Belluci e Etec Eudécio Luís Vicente estão participando ativamente do JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), representando Adamantina em diversas modalidades esportivas.

Um dos grandes destaques até o momento é a aluna Eduarda Justino Assunção (Duda), da equipe de atletismo. No último dia 8 de abril, durante a etapa realizada em Junqueirópolis, a atleta conquistou o 2º lugar, garantindo medalha de prata e a classificação para as finais estaduais, que acontecerão em Presidente Prudente. Duda representou a AMS Fatec/Etec Engenheiro Herval Belluci.

Na sequência das competições, outras equipes também entram em quadra. Nesta terça-feira, 15 de abril, a equipe de futsal da Etec Eng. Herval Belluci faz sua estreia no Ginásio Paulo Camargo, enfrentando a escola José Ed. Moisés, da cidade de Irapuru. Já no dia 16 de abril, às 9h, será a vez da equipe feminina de voleibol da Etec Eudécio Luís Vicente competir, também em Irapuru, contra a escola local.

A participação das escolas conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que disponibiliza transporte para alunos, equipes gestoras e comissão técnica. O incentivo ao esporte escolar tem sido fundamental para o desenvolvimento dos estudantes, que conciliam treinos e estudos em suas cidades.

Destaque especial também para o trabalho das equipes de voleibol feminino, treinadas pelo professor Pedro Milanezi. No ano passado, o voleibol masculino das Etecs alcançou um expressivo 5º lugar no estado de São Paulo, resultado que reforça a tradição esportiva das instituições.

A expectativa é de que os bons resultados continuem, levando o nome de Adamantina ainda mais longe nas competições estaduais.

Por Redação

.