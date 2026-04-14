Alunos de Engenharia Civil da FAI visitam a FEICON, maior feira de construção da América Latina

Na última sexta-feira (10), estudantes de todos os termos do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Adamantina – FAI realizaram uma visita técnica à FEICON. O evento é considerado a maior feira de construção da América Latina.

A excursão acadêmica foi acompanhada de perto pelo coordenador do curso, o Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior. A FEICON é responsável por abrir o calendário da construção civil e arquitetura no Brasil, oferecendo um espaço onde diversas empresas gigantes do setor apresentam seus produtos e inovações tecnológicas. O evento reúne os principais players do mercado e oferece um mix completo de soluções em acabamentos, estruturas, instalações e áreas externas.

Durante a visita, os estudantes puderam acompanhar de perto as tendências ditadas pelo evento, além de conhecer as tecnologias e os lançamentos voltados para engenheiros, construtores, arquitetos e demais profissionais da área.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a formação prática e moderna de seus estudantes. Segundo o coordenador do curso, a vivência fora da sala de aula é um diferencial indispensável. “O curso de Engenharia Civil da FAI busca estar sempre antenado às novas tecnologias do mercado. Nosso objetivo com essas visitas técnicas é proporcionar aos alunos o mais alto grau de atualização, permitindo que eles vejam de perto o que há de mais inovador sendo utilizado na construção civil atualmente para que cheguem ao mercado de trabalho altamente preparados”, destaca o Prof. Dr. Osmar.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP – Crédito das fotos: Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior

.