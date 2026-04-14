Prefeitura de Adamantina recebe caminhão-pipa do Governo do Estado durante solenidade dos 50 anos da Defesa Civil

A Prefeitura de Adamantina foi contemplada com a entrega de um caminhão-pipa durante a solenidade que marcou os 50 anos de atuação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, realizada nesta terça-feira, no Palácio dos Bandeirantes.

O evento contou com a presença de diversas autoridades estaduais, entre elas o governador Tarcísio de Freitas, a primeira-dama Cristiane de Freitas, o vice-governador Felicio Ramuth, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, o reitor da Universidade de São Paulo, professor Aluísio Augusto Cotrim Segurado, e o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro, além de coordenadores regionais e municipais.

Representando o município, participaram o prefeito José Carlos Martins Tiveron e o secretário municipal de Obras e Serviços, que também responde pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain.

Durante a solenidade, o Governo do Estado realizou a entrega de 34 novas viaturas equipadas com kits de combate a incêndios e seis caminhões-pipa, como parte do reforço à Operação SP Sem Fogo, diante da previsão de estiagem mais severa neste ano. Um dos caminhões-pipa foi destinado a Adamantina e será utilizado pela Defesa Civil Municipal, por meio da Secretaria de Obras.

Investimentos ampliam estrutura de prevenção e resposta

Na ocasião, também foi anunciado um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 195 milhões voltado ao fortalecimento das ações de proteção e defesa civil em todo o estado. Os recursos serão aplicados na ampliação do monitoramento meteorológico, com aquisição de novos radares, execução de obras preventivas, entrega de equipamentos e viaturas, além de investimentos em tecnologia e pesquisa.

O programa inclui ainda a autorização para contratação de 40 novas obras de defesa civil, somando mais de R$ 47,6 milhões, bem como a inauguração de 12 intervenções já concluídas, com investimento de R$ 7,6 milhões, voltadas à redução de riscos em áreas vulneráveis e ao aumento da resiliência dos municípios.

Outro destaque é a parceria entre a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado para aquisição de 38 caminhões-pipa, com investimento superior a R$ 19,7 milhões, além da formalização de convênios com municípios para compra de equipamentos e veículos, por meio de emendas impositivas, no valor de R$ 1,35 milhão.

A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a prevenção de desastres, a proteção de vidas e o fortalecimento das estruturas municipais de atendimento a emergências. Em Adamantina, o novo caminhão-pipa contribuirá diretamente para as ações de combate a incêndios e apoio em períodos de estiagem.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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