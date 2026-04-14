Duas pessoas morrem em acidentes em rodovias no noroeste de SP

De acordo com a Polícia Militar, o piloto da moto, de 67 anos, bateu na lateral de um ônibus da Prefeitura de Bilac, no km 16,3 na SP-461, por volta das 17h40.
Com o impacto, a vítima caiu na pista e foi arrastado, sofrendo ferimentos graves.
O motociclista foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 20h30.
Em Mirassol
De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente na Washington Luís ocorreu por volta das 20h40, quando a caminhonete que trafegava pela pista sentido Rio Preto-Mirassol bateu na traseira de um caminhão, no km 452,5.
A TV TEM apurou com os policiais que o utilitário tentava fazer uma ultrapassagem, mas ao retornar para a faixa da direita, ocorreu a colisão. Com o impacto, a caminhonete capotou e parou no canteiro central da rodovia.
A passageira, de 19 anos, morreu no local. O motorista da caminhonete teve ferimentos leves.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Polícia Militar/Divulgação