Close Menu
Geral

Duas pessoas morrem em acidentes em rodovias no noroeste de SP

AdamantinaNETPor 0

Duas pessoas morreram em acidentes em rodovias do noroeste paulista, na segunda-feira (13). Em Mirassol, a vítima foi uma passageira de caminhonete que capotou na rodovia Washington Luís (SP-310). Em Birigui, um motociclista morreu numa colisão na rodovia Gabriel Melhado (SP-461).

De acordo com a Polícia Militar, o piloto da moto, de 67 anos, bateu na lateral de um ônibus da Prefeitura de Bilac, no km 16,3 na SP-461, por volta das 17h40.

Com o impacto, a vítima caiu na pista e foi arrastado, sofrendo ferimentos graves.

O motociclista foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 20h30.

Em Mirassol

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente na Washington Luís ocorreu por volta das 20h40, quando a caminhonete que trafegava pela pista sentido Rio Preto-Mirassol bateu na traseira de um caminhão, no km 452,5.

A TV TEM apurou com os policiais que o utilitário tentava fazer uma ultrapassagem, mas ao retornar para a faixa da direita, ocorreu a colisão. Com o impacto, a caminhonete capotou e parou no canteiro central da rodovia.

A passageira, de 19 anos, morreu no local. O motorista da caminhonete teve ferimentos leves.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Polícia Militar/Divulgação

 
 
Share.