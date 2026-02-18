Motorista morre após invadir a pista contrária e bater contra caminhão

Um motorista morreu após invadir a pista contrária e bater de frente contra um caminhão na Rodovia Chikazo Kitahara (SPA-607), na madrugada de quarta-feira (18) em Mirandópolis (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro, que seguia no sentido contrário, não ficou ferido. O motorista do carro morreu no local. A identidade dele é desconhecida.
O caminhoneiro passou pelo teste de bafômetro, com resultado negativo. As causas da batida são desconhecidas.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Polícia Rodoviária/Divulgação