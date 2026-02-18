Polícia apura causas de tombamento de ônibus com trabalhadores rurais que deixou sete mortos e 45 feridos na BR-153

A Polícia Civil irá apurar as causas do acidente de ônibus com trabalhadores rurais que deixou sete mortos e 45 feridos na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre Ocauçu (SP) e Marília (SP), na madrugada desta segunda-feira (16). Logo após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o coletivo tombou depois que um dos pneus estourou (leia mais abaixo).
Em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil informou que a empresa responsável pelo coletivo será investigada e que atua na identificação das vítimas e dos demais envolvidos no acidente.
A nota destaca ainda que a dificuldade está na ausência da lista de passageiros do veículo. Ainda de acordo com a polícia, o motorista que dirigia o veículo no momento do acidente foi preso em flagrante e vai ser investigado por homicídio e lesão corporal.
Ele está entre os feridos e segue internado no Hospital das Clínicas sob escolta policial. O outro motorista, que revezava a direção, também ficou ferido e está internado na Santa Casa.
A perícia técnica foi acionada, e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Marília para apuração das causas do acidente.
O acidente
Sete pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas após o tombamento do ônibus na Rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou depois que um dos pneus estourou. Antes de tombar, o motorista perdeu o controle do ônibus e o veículo saiu da pista.
Dos 45 feridos, 26 foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), 12 pelo policiamento da área, seis pelo Corpo de Bombeiros e um pela ambulância da concessionária. A Polícia Civil confirmou a identidade das seis vítimas no local:
- Edilson Da Silva Lima, 42 anos;
- Robson Rodrigues Alexandrino, 25 anos;
- Gonçalo Lisboa Dos Santos, 33 anos;
- Antônio Da Silva Nascimento, 47 anos;
- José Milton Ribeiro Reis, 49 anos;
- Raimundo Nonato Sousa Da Silva, 41 anos.
Por g1 Bauru e Marília -Foto: Filipe Zampoli/TV TEM