CEVAP HOSPITAL VETERINÁRIO amplia horário e passa a atender até às 22h

O CEVAP Hospital Veterinário agora está com horário estendido, funcionando até às 22h, ampliando ainda mais o suporte aos tutores e seus pets.

Localizado na avenida da Saudade, nº 1.022, no Parque dos Pioneiros, o hospital conta com estrutura completa e atendimento de excelência.

Sob a responsabilidade técnica do dr. Gustavo Junqueira Machado, o CEVAP carrega décadas de dedicação à medicina veterinária, oferecendo cuidado especializado para animais de todos os portes.

A experiência profissional aliada à constante atualização técnica garante segurança e precisão nos diagnósticos e tratamentos. O hospital atua tanto em atendimentos clínicos de rotina quanto em emergências, além de disponibilizar plantão remoto via celular, proporcionando orientação rápida em situações urgentes.

O CEVAP oferece consultas e atendimentos clínicos, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias, fisioterapia veterinária, medicamentos, procedimentos especializados, hotel para animais, banho e tosa, reunindo em um só local todos os serviços necessários para a saúde e bem-estar dos pets. A proposta é oferecer atendimento integral com tecnologia, conforto e segurança para os animais e tranquilidade para seus tutores.

CEVAP Hospital Veterinário — cuidado, estrutura e compromisso com a saúde animal. Telefone: (18) 3522-3279.

.