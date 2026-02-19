Cemitério Municipal recebe a instalação de 25 câmeras de monitoramento em diferentes pontos

A Prefeitura de Adamantina informou já foram instalados 53 câmeras de monitoramento em diferentes pontos da cidade, incluindo o Cemitério da Saudade e áreas da região central. A iniciativa é resultado de ação conjunta das Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e Obras. Além do monitoramento em central local, os dispositivos vão integrar o sistema estadual de vigilância “Muralha Paulista”.

Nesta etapa, de acordo com a Prefeitura de Adamantina, 25 câmeras foram implantadas no Cemitério da Saudade, utilizando equipamentos realocados da área central.

O Cemitério Municipal era um dos pontos de maior reivindicação para instalação de câmeras de monitoramento, uma vez que o local vem sendo alvo de furtos nos últimos meses.

Além da implantação das câmeras, o Cemitério Municipal também passou por melhorias estruturais, como o aumento da altura dos muros e adequações nos portões de acesso, com o objetivo de ampliar a proteção do patrimônio e coibir ações de vandalismo.

OUTROS PONTOS

Paralelamente, o centro do município recebeu 28 novas câmeras com tecnologia de Inteligência Artificial Perimetral. O projeto prevê ainda a instalação de mais sete equipamentos em outros três pontos estratégicos da cidade, com conclusão estimada em até 15 dias.

Por Folha Regional Adamantina

