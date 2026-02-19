Homem é multado em R$ 3 mil por manter jabutis em cativeiro em Adamantina

Ontem (18), uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até uma residência no Conjunto Habitacional Governador Mario Covas em Adamantina atender uma denúncia de animais da fauna silvestre em cativeiro.

No local foi constatado pelos policiais que o morador (um homem de 50 anos) mantinha em cativeiro seis animais silvestres da espécie jabuti, sendo lavrado em seu desfavor um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3.000,00 por manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização, com base no artigo 25, parágrafo 3°, inciso III Resolução SIMA nº 05/21.

Os animais foram apreendidos e por estarem em boas condições de saúde, foram devolvidos ao seu habitat. A ocorrência será apresentada via Ofício à Delegacia de Polícia Civil local por infringência ao artigo 29 da Lei Federal nº 9605/98 e o envolvido responderá criminalmente. (Por: Polícia Ambiental)



