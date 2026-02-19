EXPOCAMDA 2026: Divulgada a programação da maior feira de agronegócio do oeste paulista

Roberta Marchioti
Comunicação Camda
Por meio de mais uma iniciativa inovadora, a cooperativa agropecuária Camda realiza nos dias 25, 26 e 27 de março, na fazenda experimental em Adamantina, a Expocamda 2026.
Neste ano, com um formato completamente remodelado, o propósito principal é levar ao cooperado tudo que a agricultura e pecuária tem de mais moderno para que ele, desta forma, tome as melhores decisões para obter alta rentabilidade em sua propriedade rural.
Para isso, serão apresentadas as principais ferramentas – tecnologia de produto e maquinários – para que o produtor possa otimizar sua propriedade. Tudo isso com informações atualizadas e pautadas em pesquisa – que é o que a Camda realiza de mais importante ao cooperado.
Neste encontro, estarão mais de 70 das principais e maiores empresas de defensivos químicos, fertilizantes, varejo, foliares e sementes, além de fornecedores do ramo pecuário com o que tem de mais inovador em tecnologia e com condições comerciais especiais.
“Sabemos que o produtor precisa tomar decisões cada vez mais assertivas diante do cenário atual. A Expocamda 2026 foi estruturada para oferecer conhecimento, tecnologia e oportunidades que garantam eficiência, produtividade e sustentabilidade ao cooperado”, apontou Césio Lemos, gerente de marketing Camda.
Durante os três dias ocorrerão palestras renomadas levando conhecimento de qualidade ao agropecuarista, além da feira comercial, campo experimental agrícola e pecuária, workshops, test drive de caminhonetes e equipamento, exposições.
Participe você também: de 25 a 27 de março, na fazenda experimental da Camda em Adamantina. “Pensamos em uma programação que contempla tanto o cooperado quanto a comunidade. Nos dias 26 e 27 o acesso é exclusivo aos associados, e no dia 25 abrimos o evento ao público em geral, com atrações especiais e a presença de um dos maiores nomes do agro nas redes sociais, comentou Césio convidando toda a região.
“O agro não para e o cooperado Camda está sempre olhando para frente. A Expocamda 2026 nasce para fortalecer essa trajetória, oferecendo inovação e suporte técnico para que cada produtor continue evoluindo e ampliando seus resultados.”
Confira a programação:
PROGRAMAÇÃO
DIA 25/03 (aberto ao público em geral)
07h30 – 08h: Credenciamento
08h – 10h30: Visitação campo experimental
10h30 – 11h: Abertura oficial – diretoria
11h – 12h: Palestra – Camila Telles
12h – 14h: Almoço (restaurante/food park*)
13h – 18h: Visitação nos estandes
18h: Sorteio de brindes e encerramento
DIA 26/03 (EXCLUSIVO AO COOPERADO)