EXPOCAMDA 2026: Divulgada a programação da maior feira de agronegócio do oeste paulista

Roberta Marchioti

Comunicação Camda

Por meio de mais uma iniciativa inovadora, a cooperativa agropecuária Camda realiza nos dias 25, 26 e 27 de março, na fazenda experimental em Adamantina, a Expocamda 2026.

Neste ano, com um formato completamente remodelado, o propósito principal é levar ao cooperado tudo que a agricultura e pecuária tem de mais moderno para que ele, desta forma, tome as melhores decisões para obter alta rentabilidade em sua propriedade rural.

Para isso, serão apresentadas as principais ferramentas – tecnologia de produto e maquinários – para que o produtor possa otimizar sua propriedade. Tudo isso com informações atualizadas e pautadas em pesquisa – que é o que a Camda realiza de mais importante ao cooperado.

Neste encontro, estarão mais de 70 das principais e maiores empresas de defensivos químicos, fertilizantes, varejo, foliares e sementes, além de fornecedores do ramo pecuário com o que tem de mais inovador em tecnologia e com condições comerciais especiais.

“Sabemos que o produtor precisa tomar decisões cada vez mais assertivas diante do cenário atual. A Expocamda 2026 foi estruturada para oferecer conhecimento, tecnologia e oportunidades que garantam eficiência, produtividade e sustentabilidade ao cooperado”, apontou Césio Lemos, gerente de marketing Camda.





Durante os três dias ocorrerão palestras renomadas levando conhecimento de qualidade ao agropecuarista, além da feira comercial, campo experimental agrícola e pecuária, workshops, test drive de caminhonetes e equipamento, exposições.

Participe você também: de 25 a 27 de março, na fazenda experimental da Camda em Adamantina. “Pensamos em uma programação que contempla tanto o cooperado quanto a comunidade. Nos dias 26 e 27 o acesso é exclusivo aos associados, e no dia 25 abrimos o evento ao público em geral, com atrações especiais e a presença de um dos maiores nomes do agro nas redes sociais, comentou Césio convidando toda a região.

“O agro não para e o cooperado Camda está sempre olhando para frente. A Expocamda 2026 nasce para fortalecer essa trajetória, oferecendo inovação e suporte técnico para que cada produtor continue evoluindo e ampliando seus resultados.”





Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO

DIA 25/03 (aberto ao público em geral)

07h30 – 08h: Credenciamento

08h – 10h30: Visitação campo experimental

10h30 – 11h: Abertura oficial – diretoria

11h – 12h: Palestra – Camila Telles

12h – 14h: Almoço (restaurante/food park*)

13h – 18h: Visitação nos estandes

18h: Sorteio de brindes e encerramento

DIA 26/03 (EXCLUSIVO AO COOPERADO)



