Prefeitura inicia o teste com o serviço de reperfilamento asfáltico em Adamantina

O reperfilamento asfáltico começou pelas ruas de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, foi feito um trecho na Avenida Ipiranga e na sequência na Alameda Santa Cruz entre as ruas Tsunekishi Sakai e Santa Catarina na Vila Joaquina. O Poder Público está realizando um teste para melhorar as condições de muitas ruas da cidade para evitar o tapa-buracos.

O reperfilamento que está sendo testado é um processo de manutenção corretiva e preventiva que consiste na aplicação de uma nova camada de mistura asfáltica, geralmente fina, para nivelar, corrigir deformações (como trilhas de roda, ondulações e buracos) e selar fissuras em pavimentos desgastados. Essa técnica recupera a geometria e a regularidade da pista, melhorando o tráfego e prolongando a vida útil do asfalto.

O objetivo é aumentar a segurança (melhor aderência), oferecer maior conforto ao usuário e, em muitos casos, eliminar a necessidade de operação tapa-buracos constante.

O reperfilamento foca no nivelamento (corrigir o perfil), enquanto o recapeamento (ou capa de rolamento) é uma camada mais espessa sobre toda a área, usada quando a via está estruturalmente comprometida. É usado normalmente em vias com tráfego intenso que apresentam desgaste, mas ainda possuem uma base estrutural sólida.

O serviço será executado nas ruas da cidade seguindo um cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Os pontos de grande tráfego e principais vias de acesso do município vão receber aos poucos uma nova massa asfáltica para melhoria definitiva da situação. São muitos pontos no município a serem recuperados, lembrando que o tempo de vida útil do asfalto é de aproximadamente 10 anos se o produto for de boa qualidade, por isso em muitas situações o desgaste vem de anos.

