Revista OMNIA da FAI conquista qualificação nacional – Qualis/CAPES

As publicações científicas do Centro Universitário de Adamantina – FAI deram um importante passo no cenário acadêmico nacional. A Revista OMNIA (omnia.fai.com.br) acaba de ter duas de suas áreas classificadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do sistema QUALIS, que avalia os periódicos científicos no Brasil a cada quatro anos. No quadriênio 2021-2024, a OMNIA Interdisciplinar alcançou a nota B3, enquanto a OMNIA Saúde obteve a nota B4.

A Revista OMNIA é uma revista tradicional da instituição, mas que ficou anos sem edições regulares, o que a deixou sem classificação do QUALIS no último quadriênio 2017-2020, que classifica as revistas de A1 a C.

Com a retomada das atividades editoriais em 2022, impulsionada pela publicação de quatro edições da OMNIA Saúde com os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de Medicina, garantiu a capacidade estrutural necessária para esta nova conquista.

De acordo com o coordenador de Comunicação Científica da FAI e editor-chefe da revista, Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento, obter um QUALIS traz vantagens diretas e imediatas para a comunidade acadêmica. Alunos que tem artigos publicados na revista agora poderão obter maior pontuação em provas de residência, processos seletivos e programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) em todo o país.

No entanto, o propósito da instituição vai além de apenas pontuar. O projeto é fundamentado no conceito de “revista-escola”. “A ideia da OMNIA é ser uma revista-escola, fazendo com que o aluno que for publicar entenda como é o processo de publicar uma pesquisa científica”, destaca o Prof. Dr. Guilherme, ressaltando o rigor das várias etapas de revisão que a revista possui.

Padrão Internacional

Para alcançar as notas B3 e B4, a FAI estruturou a OMNIA com rigorosos padrões internacionais de publicação. Todo o processo editorial funciona por meio da plataforma OJS (plataforma amplamente utilizada na publicação científica) e os artigos recebem o registro DOI, um identificador eletrônico internacional (emitido pela Crossref) que garante um link definitivo e rastreável para o artigo, gerando alta credibilidade ao trabalho. Além disso, a revista adota a avaliação por pares no modelo “duplo-cego”, em que os artigos são revisados por especialistas que não sabem a identidade dos autores, e vice-versa.

Outro grande diferencial da OMNIA é a adesão total à “Ciência Aberta”, “A gente não cobra nem para publicar, e nem para ser lido. A FAI dá suporte para a gente fazer a pesquisa e eu não preciso pagar para publicar na OMNIA”, explica o editor-chefe. O modelo democratiza o acesso ao conhecimento, resolvendo um problema comum enfrentado por pesquisadores que esbarram em altas taxas cobradas pelas revistas tradicionais.

Da FAI para o mundo

Com a chancela da CAPES, o objetivo agora é expandir os horizontes, buscando notas ainda mais altas e convidando pesquisadores e avaliadores de outras instituições. A OMNIA é uma revista da FAI que vai levar os nossos trabalhos para fora da instituição e agora também quer receber trabalhos de outras instituições para ser cada vez mais conceituada”, projeta o Prof. Guilherme.

Para manter toda a estrutura em funcionamento, a revista conta com um corpo editorial dedicado, composto pelos editores associados de cada área: Profª. Drª. Iara Buriola Trevisan (OMNIA Saúde), Prof. Dr. Marcos Martinelli (OMNIA Humanas), Profª. Drª. Eliane Vendramini de Oliveira (OMNIA Exatas) e o próprio Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento (OMNIA Interdisciplinar e Editor-Chefe). Além da editora de produção Lélia Amara Bachega Nakau Miyazaki.

Os artigos e as diretrizes para submissão podem ser acessados diretamente no portal oficial da revista: omnia.fai.com.br.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP