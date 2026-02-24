Prefeitura de Adamantina anuncia reposição salarial dos servidores em 4,5% e reajusta vale-alimentação para R$ 40,50

A Prefeitura de Adamantina anunciou medidas voltadas à valorização dos servidores públicos municipais, contemplando o reajuste do vale-alimentação, o encaminhamento de projeto de lei de reposição salarial à Câmara Municipal e a regulamentação da recomposição do tempo de serviço – “descongela”, em conformidade da Lei Complementar Federal nº 226/2026

Vale-alimentação

O vale-alimentação foi reajustado em 12,5%, passando o valor diário para R$ 40,50. Considerando a média de 22 dias úteis, o benefício poderá alcançar R$ 891,00 mensais.

O novo valor passa a vigorar no próximo mês, nos termos do Decreto nº 7.240, de 23 de fevereiro de 2026, em observância das normas de responsabilidade fiscal.

No início do exercício de 2025, o valor diário do vale-alimentação era de R$ 28,00, tendo sido objeto de reajustes posteriores até alcançar o valor atual de R$ 40,50.

Reajuste salarial

Concomitantemente, a Prefeitura encaminhou no dia 23 de fevereiro de 2026 à Câmara Municipal projeto de lei que concede reposição salarial de 4,5% aos servidores públicos municipais.

O projeto será submetido à análise da Câmara Municipal. Caso aprovado, a implementação ocorrerá na folha de pagamento do próximo mês, observados os trâmites administrativos necessários.

Recomposição do tempo de serviço – “Descongela”

A Prefeitura Municipal informa que o pagamento decorrente do chamado “descongelamento” será realizado no prazo de até 60 (sessenta) dias.

A Administração adotará as providências para o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 226/2026, que restabeleceu a contagem do tempo de serviço anteriormente suspensa pela Lei Complementar nº 173, no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

Considerando o caráter nacional da norma e sua aplicabilidade aos servidores públicos municipais, será efetuado o restabelecimento da contagem do referido período para todos os servidores que preencham os requisitos previstos na legislação federal, cabendo ao setor de Recursos Humanos promover a parametrização do sistema, realizar os cálculos individualizados e proceder às adequações funcionais e financeiras pertinentes, razão pela qual o prazo estipulado se mostra necessário para a correta implementação da medida.

A Administração Municipal também iniciará estudos técnicos e jurídicos quanto à possibilidade de pagamento retroativo de valores eventualmente devidos, considerando a disponibilidade orçamentária, os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, legislação vigente e orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores públicos e com a observância da legalidade, da responsabilidade fiscal e da transparência administrativa.