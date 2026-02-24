Começa a concretagem da segunda passarela do “pontilhão” da rua Joaquim Nabuco em Adamantina

O “pontilhão” da rua Joaquim Nabuco em Adamantina foi interditado na manhã desta terça-feira 24 de fevereiro de 2026 para realização do trabalho de concretagem da segunda passarela para pedestres (lado esquerdo) sentido centro/bairro. A interdição se faz necessária para que os caminhões com os equipamentos para lavagem e aplicação do concreto possam realizar o serviço. A previsão da empresa responsável pelo trabalho é que o local seja liberado para o tráfego de veículos até as 14h.

A Prefeitura de Adamantina, está trabalhando para finalizar os serviços, após este trabalho será necessário aguardar a cura do concreto que é um processo crítico para garantir a resistência e durabilidade de passarelas, evitando fissuras e trincas precoces. Segundo os técnicos da empresa, a resistência máxima do concreto acontece em até 28 dias. Em seguida será realizada a etapa de pintura e conclusão, o que deixará o local pronto para os pedestres com segurança e conforto.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



