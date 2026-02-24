Condenada por 31 golpes contra idosa é presa pela PM em Adamantina

Uma mulher de 36 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (23), em Adamantina, após mandado de prisão definitivo por estelionato contra uma idosa. A abordagem ocorreu na Avenida Deputado Cunha Bueno, na Vila Joaquina, durante patrulhamento.

Segundo a PM, a ordem judicial foi expedida pelo Departamento de Execuções Criminais da 5ª RAJ, de Presidente Prudente, para cumprimento de pena imposta pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Adamantina. A condenação, já transitada em julgado, prevê cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, com mandado válido até 2032.

De acordo com a sentença, a ré praticou 31 atos de estelionato ao se aproveitar da confiança de uma cliente idosa enquanto trabalhava no setor de crédito de uma loja. Em 2018, após obter o cartão e a senha da vítima sob pretexto de contratar um seguro, realizou compras e saques sem autorização, gerando prejuízo de R$ 3.617,76.