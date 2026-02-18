18ª edição da Copa FAI de Futsal tem início em Adamantina e a primeira teve 18 gols

Em sua fala, o Prof. Dr. Alexandre Teixeira lembrou que a parceria entre Fai e Prefeitura tem dado frutos. “Parabenizo os organizadores e ressalto que quando a Prefeitura de Adamantina e a Fai caminham juntas, conseguimos entregar resultados e a população ganha. A 18ª edição é mais um exemplo para continuar fortalecendo a parceria”, garantiu.
Por sua vez, o prefeito ressaltou que são 16 equipes de cinco cidades diferentes, o que resulta em um campeonato concorrido na região. “Temos bons jogadores em todos os times. Que vença o melhor”, desejou.
O Parque Iguaçu venceu por 4 a 1 o time Bac-Bastos, abrindo então a competição. Ainda na noite de ontem (23), o time Pedalada venceu por 3 a 1 o Manchester Salmourão e a goleada de 8 a 1 foi aplicada pelo Hookah Valem no Arsenal.
2ª Rodada
A Copa Fai prossegue com jogos nesta quarta-feira (25), a partir das 19h30. Entram em quadra Os Quaiados/Essenzia/Marcos Construtor/Itamar Eletricista x Rangers Rovers/Lanche da Irma; depois é a vez de Inova Engenharia/AutoPeças Zé Gorda contra Pedalada Futsal e fechando a rodada, tem o time Os Primos contra S.E 4 Amigos.
A competição é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR) e conta com a parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina (FAI) que dá nome à competição.