Adamantina confirma dois casos de dengue

Adamantina confirmou os primeiros dois casos de dengue em 2026, sendo um no residencial Monte Alegre e um na região central do município.
Nesta terça-feira (24), a equipe do Departamento de Controle de Vetores esteve no centro para fazer o controle de criadouros que consiste em vistorias quintais, observar ralos e, ainda, verificar recipientes que podem acumular água. Além disso, a orientação é que a população faça uso do repelente.
Conforme o balanço recente, até o momento foram registradas 112 notificações, 40 aguardam coleta, 63 deram negativo e, ainda, 6 foram excluídos.
Previsão do Tempo para os próximos dias
Conforme o ClimaTempo, há previsão de chuva para os próximos dias. Desta forma, a população precisa estar atenta e auxiliar no combate ao mosquito Aedes Aegypti que, além da dengue, ainda é transmissor do vírus Chikungunya e Zika vírus.
Confira o checklist de prevenção
Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.
Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.
Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.
Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.
Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.
Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.
Fique Atento aos Sintomas
Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.
Sintomas comuns da dengue:
– Febre alta e repentina (acima de 38°C).
– Dor forte no corpo e nas articulações.
– Dor atrás dos olhos.
– Manchas vermelhas pelo corpo.
– Mal-estar e falta de apetite.