Adamantina confirma dois casos de dengue

Adamantina confirmou os primeiros dois casos de dengue em 2026, sendo um no residencial Monte Alegre e um na região central do município.

Nesta terça-feira (24), a equipe do Departamento de Controle de Vetores esteve no centro para fazer o controle de criadouros que consiste em vistorias quintais, observar ralos e, ainda, verificar recipientes que podem acumular água. Além disso, a orientação é que a população faça uso do repelente.

Conforme o balanço recente, até o momento foram registradas 112 notificações, 40 aguardam coleta, 63 deram negativo e, ainda, 6 foram excluídos.

Previsão do Tempo para os próximos dias

Conforme o ClimaTempo, há previsão de chuva para os próximos dias. Desta forma, a população precisa estar atenta e auxiliar no combate ao mosquito Aedes Aegypti que, além da dengue, ainda é transmissor do vírus Chikungunya e Zika vírus.