Amigos do Museu e Arquivo Histórico de Adamantina se reunem e discutem metas para a melhoria da instituição

O encontro Amigos do Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi”, foi realizado na noite de segunda-feira 23 de fevereiro de 2026 na instituição permanente localizada na Alameda Ihity Endo, nº 70, na Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros. O Museu está instalado em um prédio de significativo valor histórico — que anteriormente abrigou a Igreja Budista do município — o espaço foi repassado à Prefeitura pela Associação de Cultura e Recreação de Adamantina (ACREA), consolidando-se como um importante patrimônio cultural da cidade.

A reunião contou com muitos moradores da cidade interessados em contribuir com a melhoria e ampliação do espaço. Durante a conversa que durou mais de uma hora meia os representantes da sociedade adamantinense deram ideias, falaram sobre metas que podem ajudar o Museu a se tornar ainda mais atrativo para quem vive em Adamantina ou visita o município e assim conheçam melhor a história da cidade.

Lembrando que o Museu está em uma nova etapa que contempla um conjunto de ações estruturantes, entre elas a revitalização do espaço físico, a aquisição de materiais, o levantamento técnico e a elaboração do Plano Museológico. A primeira etapa do plano é a reflexão e definição da Missão, Visão e Valores que nortearão o museu para o futuro. Além disso, será realizada a revisão completa do acervo para catalogação adequada, identificação histórica das peças e capacitação do corpo administrativo e técnico, garantindo a profissionalização da gestão e a preservação qualificada da memória local.

O espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Entidades públicas e privadas, bem como escolas municipais, estaduais e particulares, podem agendar visitas pelo telefone (18) 99146-9012.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



.