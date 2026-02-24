Justiça torna réus irmãos acusados de matar credor a marteladas e queimar corpo dentro de Porsche no interior de SP

A Justiça de Marília (SP) aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus os irmãos Marcelo Alves da Costa e Marcos Alves da Costa pelo assassinato de Rafael Francisco Alves Ferreira, ocorrido em janeiro deste ano.
Na mesma decisão, o juiz converteu a prisão temporária dos acusados em preventiva. De acordo com a denúncia, o crime foi motivado por uma dívida de agiotagem que se arrastava desde 2024.
No dia 16 de janeiro, a vítima foi até a empresa de Marcelo, uma fábrica de trailers no bairro Jardim Aquarius, para cobrar o valor.
Após uma discussão e agressões físicas, Rafael foi morto no interior do estabelecimento. Em 17 de janeiro, a dupla foi identificada, localizada e presa pela Polícia Civil.
O crime
A investigação aponta que Marcos, irmão do empresário, desferiu um golpe de martelo na nuca da vítima pelas costas. Em seguida, Marcelo teria tomado a ferramenta e golpeado a cabeça de Rafael outras quatro vezes.
Para ocultar o crime, os irmãos usaram água sanitária para lavar o sangue no chão da fábrica. Segundo a denúncia, eles amarraram uma corda no pescoço da vítima e arrastaram o corpo até o carro de Rafael, um Porshe Macan.
