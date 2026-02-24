OMIN DE ARTESANATO: 23 artesãs transformam o Terminal Rodoviário em vitrine de criatividade

No Terminal Rodoviário de Adamantina, onde diariamente circulam passageiros e visitantes, existe um espaço que se destaca pela originalidade e pelo talento: a Omin de Artesanato. Mais do que uma loja, o local se transformou em vitrine permanente da criatividade e da força do artesanato adamantinense, reunindo o trabalho de 23 artesãs, cada uma com identidade e autoria própria.

Quem entra na loja encontra peças exclusivas, produzidas manualmente, com acabamento minucioso e atenção aos detalhes. Há desde peças de decoração sofisticadas, ideais para valorizar ambientes, até lembrancinhas delicadas para presentear em datas especiais. O grande diferencial está justamente na combinação entre qualidade, variedade e preço acessível — permitindo que todos possam levar para casa um produto único, feito com dedicação.

A loja da Omin Artesanato abre todos os dias da semana, nos períodos da manhã e da tarde, garantindo comodidade ao público. As 23 artesãs se revezam, e a cada dia uma delas está presente para receber os clientes pessoalmente, apresentar as técnicas utilizadas e explicar os detalhes de cada criação. “Somos em 23 artesãs, cada qual com seu estilo único. Todos os dias, uma de nós está na loja para receber o público”, destaca Rosângela Benine, responsável pelas vitrines.

Além do espaço fixo no Terminal, o grupo está sempre participando ativamente dos principais eventos culturais e turísticos da cidade. A Omin marca presença em iniciativas como o Rock na Praça, a tradicional Feira do Verde e também em edições especiais, como a Feira do Dia das Mães. Nessas ocasiões, as artesãs reforçam o potencial do artesanato local, mostrando que Adamantina produz peças diferenciadas, competitivas e com identidade própria.

Para quem valoriza produtos exclusivos, feitos à mão e com história, a visita à loja no Terminal Rodoviário é um convite para prestigiar o trabalho artesanal da cidade.

Mais informações e novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram: @artesanatodeadamantina

Por Folha Regional Adamantina

