Adamantina concorre em Sustentabilidade e Meio Ambiente no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Adamantina está entre os municípios da região de Presidente Prudente classificados para a etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), iniciativa que reconhece boas práticas da administração pública voltadas à criação de ambientes favoráveis aos pequenos negócios. Segundo divulgou nesta sexta-feira (20) o Escritório Regional do Sebrae em Presidente Prudente, Adamantina concorre na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Ao todo, 12 cidades da região participam da premiação, somando 13 projetos inscritos. Os vencedores da etapa estadual serão anunciados no dia 17 de março, em cerimônia marcada para a capital paulista.

Além de Adamantina, outros municípios disputam o reconhecimento em diferentes categorias. Na Sala do Empreendedor concorrem Álvares Machado, Martinópolis e Presidente Prudente. Em Turismo & Identidade Territorial participam Martinópolis e Santa Mercedes. Já na Inclusão Socioprodutiva estão Pirapozinho, Santo Expedito e Santo Anastácio.

Osvaldo Cruz disputa na categoria Gestão Inovadora; Junqueirópolis e Presidente Epitácio participam em Empreendedorismo na Escola; e Presidente Venceslau concorre em Compras Governamentais.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, José Carlos Cavalcante, a expressiva participação regional evidencia a qualidade das iniciativas desenvolvidas pelos municípios. Segundo ele, além da disputa pelo prêmio, os projetos ganham visibilidade estadual e podem avançar para a etapa nacional, tornando-se referência para outras administrações públicas.

Do sigamais

