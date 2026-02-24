Preso por novos furtos, jovem é detido a caminho de audiência por crime anterior em Adamantina

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta segunda-feira (23), em Adamantina, após cometer dois furtos a residências — um no centro e outro na Vila Freitas. Ele foi detido no bairro Mário Covas enquanto seguia para o Fórum, onde participaria de audiência referente a um furto anterior.

O primeiro crime ocorreu por volta das 4h, quando foram levados um celular e uma carteira. À tarde, outro aparelho foi furtado em uma segunda casa. Com apoio de imagens de monitoramento, os policiais identificaram o suspeito e intensificaram as buscas.



Durante a abordagem, o jovem tentou descartar um dos celulares, mas foi flagrado. Ele confessou os furtos e indicou onde havia escondido os demais objetos, que foram recuperados. Uma camisa usada no primeiro crime também foi apreendida.

O acusado foi encaminhado à Delegacia e permaneceu preso em flagrante, à disposição da Justiça. Com os novos registros, sua situação judicial pode se agravar. (Por: Redação)



