Câmara divulga Relatório de Atividades 2025 com 1.100 matérias apreciadas e R$ 776 mil devolvidos à Prefeitura

Na última quarta-feira (18) a Câmara Municipal enviou à imprensa nesta semana o Relatório de Atividades em 2025 – primeiro ano do atual mandato –. que traz a atuação dos vereadores em plenário e também números relacionados à prestação de contas das receitas e despesas executadas.

O levantamento mostra que durante o ano passado foram realizadas 21 sessões ordinárias, 7 extraordinárias e 2 sessões solenes. O que totalizou 30 encontros legislativos. E todos os nove vereadores tiveram 100% de presença.

Com relação às matérias apresentadas e votadas, o total foi de 2.071, sendo: 84 Projetos de Lei, 18 Projetos de Lei Complementar, 2 Projetos de Resolução, 4 Projetos de Decreto Legislativo, 2 Projetos de Resoluções, 2 Projetos de Emenda, 4 Emendas em Projetos, 252 Requerimentos, 497 Indicações e 57 Moções e 202 Pareceres das comissões permanentes da Câmara.

Na parte financeira, do orçamento anual “registrou-se R$ 2.991.196,63 e economizou R$ 743.803,37, além do valor de R$ 32.449,80 relativo a juros e correção monetária obtidos que também foi transferido a Prefeitura do Município, resultando em uma economia real de R$ 776.253,17, correspondente a 20,78% do orçamento previsto.”

Por Folha Regional Adamantina

.